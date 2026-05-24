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Premier League

Manchester United : grosse polémique autour du record de Bruno Fernandes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp
Brighton 0-3 Man United

Ce dimanche, Bruno Fernandes est rentré dans l’histoire de la Premier League lors de la dernière journée de Premier League. En déplacement à Brighton, le métronome portugais a adressé une passe décisive à Patrick Dorgu pour l’ouverture du score des Red Devils. Un caviar qui permettait au Portugais de 31 ans de disposer, seul, du titre de joueur ayant réalisé le plus de passes décisives sur une saison de Premier League.

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🚨 BREAKING! 🤯

Patrick Dorgu’s goal which gave Bruno Fernandes his 21st assist of the season and record SHOULD NOT stand. ❌

This should be an own goal from Bart Verbruggen. 🇧🇪

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En effet, avec cette 21e passe décisive, Bruno Fernandes est passé devant Thierry Henry et Kevin de Bruyne. Problème, la passe décisive face aux Seagulls fait polémique sur les réseaux sociaux. En effet, sur un ralenti largement diffusé sur les réseaux sociaux, on voit que la reprise de Dorgu a heurté la barre avant de toucher la main de Verbruggen pour rentrer. Ainsi, la passe décisive du jour du numéro 8 des Red Devils pourrait ne pas être comptabilisée car la reprise de Dorgu n’était pas cadrée. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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