Manchester United : grosse polémique autour du record de Bruno Fernandes

Ce dimanche, Bruno Fernandes est rentré dans l’histoire de la Premier League lors de la dernière journée de Premier League. En déplacement à Brighton, le métronome portugais a adressé une passe décisive à Patrick Dorgu pour l’ouverture du score des Red Devils. Un caviar qui permettait au Portugais de 31 ans de disposer, seul, du titre de joueur ayant réalisé le plus de passes décisives sur une saison de Premier League.

La suite après cette publicité

En effet, avec cette 21e passe décisive, Bruno Fernandes est passé devant Thierry Henry et Kevin de Bruyne. Problème, la passe décisive face aux Seagulls fait polémique sur les réseaux sociaux. En effet, sur un ralenti largement diffusé sur les réseaux sociaux, on voit que la reprise de Dorgu a heurté la barre avant de toucher la main de Verbruggen pour rentrer. Ainsi, la passe décisive du jour du numéro 8 des Red Devils pourrait ne pas être comptabilisée car la reprise de Dorgu n’était pas cadrée. Affaire à suivre…