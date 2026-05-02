OM : un dispositif de sécurité renforcé pour le retour des joueurs

Malgré le soleil à la Beaujoire, l’OM a sombré contre le FC Nantes ce samedi en Ligue 1. Une défaite plutôt conséquente (3-0), qui a évidemment de nombreuses conséquences en interne. Par ailleurs, ce samedi, un important dispositif de sécurité a été déployé à Marignane pour encadrer le retour des joueurs olympiens, qui devrait atterrir dans peu de temps à l’aéroport, comme l’indique La Minute OM.

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Si les supporters marseillais ont vécu une après-midi plus que délicate, il fallait prendre des précautions et des vans sont donc également présents sur place pour que les joueurs quittent rapidement les lieux. L’objectif est de limiter leur exposition et d’assurer leur retour chez eux. Alors qu’Habib Beye et les Marseillais s’enfoncent dans une crise totale, plus rien ne va sur la Canbière.