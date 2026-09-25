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UEFA Nations League

Équipe de France : grosse inquiétude pour Kylian Mbappé, blessé au genou en marquant

Par Jordan Pardon
1 min.
Turquie 0-1 France

Mauvaise nouvelle pour les Bleus et Zinédine Zidane. Titulaire face à la Turquie ce vendredi soir en Ligue des Nations pour la première du nouveau sélectionneur tricolore, Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Ironie du sort, c’est sur son but, le premier de l’ère Zidane, que le Madrilène s’est écroulé.

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S’il a d’abord tenté de garder sa place sur le terrain, le joueur du Real Madrid a finalement dû renoncer à continuer la rencontre en se tenant le genou, puis la tête. Le capitaine des Bleus a fini par quitter la pelouse en grimaçant avant de rentrer directement au vestiaire. Désiré Doué a remplacé l’ancien Parisien, qui devrait passer des examens dans les prochaines heures.

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