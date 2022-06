EdF : Guy Stéphan laisse planer le doute pour Karim Benzema

Alors que les Bleus retrouveront le Danemark, ce vendredi soir, pour la première journée du Groupe 1 de la Ligue des Nations, Guy Stéphan était présent en conférence de presse. L'occasion pour l'adjoint de Didier Deschamps de revenir sur les incidents du Stade de France qui donnent, selon lui, «une image désastreuse pour la France». Interrogé par la suite sur la présence, ou non, de Karim Benzema, récent vainqueur de la Ligue des Champions, au coup d'envoi, Stéphan a laissé le doute planer.

«Est-ce qu'il peut jouer demain ? J'ai discuté avec lui. Karim a fait juste la séance d'hier qui était assez ludique. On a l'habitude à J-2 de ne pas faire beaucoup d'intensité. On est encore à 24h du match, on a l'entraînement de l'après-midi. On a du temps pour voir comment il a récupéré». Réponse dans les prochaines heures...