Monaco : Philippe Clément juge la Ligue 1

L'AS Monaco présentait aujourd'hui son nouvel entraineur Philippe Clément qui arrive en provenance du Club Bruges. En Belgique, l'entraineur originaire d'Anvers a remporté les droits derniers championnats, les deux derniers avec Bruges donc et en 2019 avec le KRC Genk.

Découvrant pour la première fois un championnat étranger en tant qu'entraineur, Philippe Clément juge son nouveau championnat lors de sa première conférence de presse : "Nous avons joué contre le PSG les deux dernières années en Ligue des Champions. A cause de ça, j’avais vu beaucoup de matches d’eux en L1. On travaille aussi avec le scouting et on avait vu qu’il y a beaucoup de joueurs intéressants ici pour jouer en belgique. C’est un championnat avec beaucoup de physique, d’engagement. Il n’y a pas bcp de choses différentes qu’en Belgique, mais le niveau est plus haut."