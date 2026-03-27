LdC : le coup d’envoi de la finale 2026 sera donné à 18h !

Qui succèdera au Paris Saint-Germain cette saison ? Huit équipes sont encore en lice pour remporter la Ligue des Champions 2025/2026 : le PSG, Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal, le Sporting Portugal, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. En attendant de connaître les deux futurs finalistes, l’UEFA a annoncé un grand changement.

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Comme cela avait été évoqué dans le passé, l’instance dirigeante du football européen pensait à changer l’horaire du coup d’envoi de la finale de la C1. Eh bien, c’est désormais officiel. Le coup d’envoi de la finale, qui se tiendra à Budapest cette année, sera donné à 18h. Un horaire qui sera plus convenable pour les supporters qui pourront profiter de leur soirée en Hongrie après le match.