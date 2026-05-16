Les magnifiques images après la montée en Ligue 2 de Sochaux

Trois ans après sa descente aux enfers, le FC Sochaux a officiellement validé son retour en Ligue 2 au terme d’une soirée complètement folle au stade Auguste-Bonal. Grâce à un match nul spectaculaire face au Puy-en-Velay (2-2), les Lionceaux ont décroché leur montée et provoqué un immense envahissement de terrain au coup de sifflet final. En effet, plusieurs milliers de supporters ont célébré avec émotion cette renaissance inattendue après des années extrêmement compliquées pour le club historique du football français.

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Relégué administrativement en National en 2023 à cause de graves difficultés financières et du retrait des propriétaires chinois, Sochaux avait frôlé la disparition avant d’être sauvé par des actionnaires locaux et ses propres supporters. Selon RMC Sport, près de 11 000 fans étaient même entrés dans le capital du club pour permettre sa survie. Après deux saisons très difficiles en National, les hommes de Vincent Hognon ont finalement retrouvé le chemin de la Ligue 2, accompagnant Dijon dans l’ascenseur vers l’étage supérieur.