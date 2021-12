PL : Southampton-Newcastle reporté

La rencontre entre Southampton et Newcastle, qui devait avoir lieu dimanche à 15 heures, a été reportée. La Premier League l'a annoncé ce vendredi via un communiqué. Cette décision a été prise après les nombreux cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif des Magpies qui les empêche d'avoir le nombre de joueurs requis afin de disputer ce match.

«Newcastle continue d'avoir des cas de COVID-19 et des blessures qui ont conduit à l'annulation de leur match contre Everton en début de semaine. Le Board a accepté la demande de report car le club n'a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but). Le Board a pu prendre sa décision avant le match afin de clarifier la situation pour les clubs concernés et leurs supporters. Nous nous excusons pour les désagréments et les perturbations causés aux plans de fête des supporters. La Ligue est consciente que les décisions récentes de reporter des matchs décevront les supporters et comprend leurs frustrations à un moment particulier de l'année où les supporters attendent avec impatience d'assister et de regarder des matchs de football. La Ligue s'efforce de fournir autant de clarté que possible, mais malheureusement, les reports doivent parfois être effectués à court terme, car la sécurité est notre priorité. Dans la mesure du possible, la Ligue s'efforcera de tenir les supporters au courant si les matchs sont menacés le jour du match.»