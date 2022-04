Chelsea-Real Madrid vous fait gagner 3300 €

Suite et fin des 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Après un Manchester City-Atletico de Madrid, place à l'autre choc de la C1 avec un alléchant Chelsea-Real Madrid pour en prendre plein les yeux. Pour cette opposition entre la bande à Thomas Tuchel et celle de Carlo Ancelotti, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € (au lieu de 100 €) pour toute première inscription avec le code FMUNI.

victoire 3-0 de Chelsea

Lu comme ça, ce score apparaît sacrément sévère pour le Real Madrid. Et pourtant, un tel scénario est envisageable. Déjà parce que Chelsea a mis quelques roustes à domicile cette saison, en Premier League comme en Ligue des Champions (4-0 infligé à la Juventus et à Malmö en phase de poules). Ensuite parce qu'il peut s'appuyer sur son succès la saison passée face au Real Madrid en demi-finale de la compétition (1-1 au match aller au Bernabeu, 2-0 au retour à Stamford Bridge). Autre élément qui plaide en faveur des Blues et qui est contre la Casa Blanca, son non match au Parc des Princes face au PSG en 1/8e de finale. Avec une formation parisienne plus inspirée, le Real aurait pu repartir avec une valise. Enfin parce qu'il dispose d'un secteur offensif foisonnant, où le danger est partout, de Pulisic (buteur contre le Real la saison dernière) à Havertz en passant par Ziyech ou Lukaku, qui devrait à nouveau débuter sur le banc.

Kaï Havertz marque avec Chelsea

Il est celui qui a poussé Romelu Lukaku sur le banc de touche. L'international allemand s'épanouit enfin à Chelsea, après des débuts compliqués, dans une position de numéro 9 particulièrement libre, où il peut permuter sans arrêt avec Pulisic, Mount ou Ziyech. Très mobile, Havertz s'est mué en redoutable buteur (5 buts lors des 7 derniers matches toutes compétitions confondues), capable de surgir à tout moment dans la surface adverse. Le LOSC l'avait constaté lors du tour précédent en encaissant un but de l'Allemand dès la 8e minute de la rencontre à Stamford Bridge...

Chelsea l'emporte sur le Real Madrid

Si Chelsea ne balayera pas automatiquement le Real Madrid ce soir, il peut logiquement partir favori et a de grandes chances de l'emporter à domicile. Malgré une défaite surprise en championnat le week-end dernier, le club londonien a de sacrées références dans son stade, notamment en Ligue des Champions (5 victoires consécutives, série en cours) et un léger avantage psychologique sur son adversaire, éliminé la saison passée en 1/2 finale de C1. Son 3-4-3 n'offre que peu d'espaces aux adversaires et les trois de devant se régalent des espaces, dès que l'adversaire se découvre un peu trop. Le Real Madrid, qui reste lui aussi sur une lourde défaite 4-0 face au Barça il y a peu, pourrait ne pas avoir les capacités à surprendre les Blues à Stamford Bridge, même si le talisman Karim Benzema devrait être aligné d'entrée.

