Équipe de France : le gros coup de gueule de Rayan Cherki

Pas forcément évident, ce quatrième match de Ligue des Nations de la France contre la Belgique avait été marqué par une bonne entame belge et un avantage de 1-0 de la 35e minute et un but de Dodi Lukébakio à la 77e minute avec la révolte des Tricolores. Sous l’impulsion de Michael Olise, Désiré Doué et Rayan Cherki, les Bleus ont fait vivre un enfer aux Diables Rouges pour s’imposer 4-1.

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Dans tous les bons coups, Rayan Cherki était attendu dans l’après-match. Et s’il a évoqué sa bonne entrée et la bonne réaction de l’équipe de France, il n’a pas manqué de pointer du doigt ses détracteurs. En effet, il était déjà sorti de ses gonds suite à un article de L’Équipe qui évoquait une possible mésentente entre lui et Michael Olise. « Encore une invention… magnifique l’inspiration… », avait-il lâché sur les réseaux sociaux.

Rayan Cherki démonte les critiques

Après avoir montré sa complicité avec le joueur du Bayern Munich sur le terrain, il a tenu à marteler cela au micro de TF1 après la rencontre. «Contrairement à certains peuvent dire (sourire) … Je vais commencer à plus réagir. Tout ce qu’il se dit dans la presse concernant tous les joueurs, il ne faut pas écouter», a-t-il tout d’abord déclaré. Une façon de se libérer de son ressenti des dernières heures.

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Il a ensuite eu un message élogieux pour l’ensemble du groupe français : «on a une cohésion de groupe extraordinaire. Ça vous ne le voyiez pas, car c’est en privé, entre nous, j’ai rarement connu un groupe qui joue aussi bien du premier au dernier joueur. Du premier membre au dernier membre du staff. C’est kiffant, cela se ressent sur le terrain, j’ai envie de vous dire.» Il a également tenu à rappeler qu’il était dans un nouveau rôle avec les Bleus et qu’il fallait le juger en fonction de ce nouveau poste.

«Vous avez parlé de mes dribbles et de mes passes, mais je suis dans un registre aujourd’hui où je me force à faire des matches complets et propres. Les vrais connaisseurs de football le comprennent. Ceux qui pensent autrement ne comprennent pas les choses, j’ai appris à jouer à un nouveau poste. Je suis obligé de faire des matches propres et constants et c’est un poste que j’aime et vous allez voir au fil du temps que ça sera un poste plus simple», a-t-il ajouté. Les choses sont dites.