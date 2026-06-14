Accord verbal trouvé entre le Bayern Munich et le PSV pour Ismael Saibari

Du haut de ses 25 ans, Ismael Saibari a encore une fois régalé du côté du PSV Eindhoven cette saison. L’international marocain a affiché des statistiques assez impressionnantes avec 19 buts et 9 passes décisives en 37 matches avec la formation néerlandaise. De quoi être élu, de loin, meilleur joueur d’Eredivisie cette saison et surtout attiser les convoitises cet été. Encore plus depuis sa prestation de ce samedi soir face au Brésil avec son but. Il y a quelques jours, nous vous révélions que le Bayern Munich avait fait une approche concrète. Un accord avait été trouvé pour un contrat jusqu’en 2031 avec le joueur.

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Il ne manquait donc que l’accord entre les clubs. De sources marocaines et allemandes (fusballtransfers), un accord verbal a été trouvé entre le club allemand et le PSV Eindhoven. La visite médicale est bien prévue dans les prochains jours aux États-Unis. Vincent Kompany, qui avait fait de l’international marocain sa priorité sur le front de l’attaque, va donc pouvoir compter sur lui lors de la saison prochaine au Bayern.