Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : l’absence de Jude Bellingham plus longue que prévu…

Par Maxime Barbaud
Jude Bellingham, au Real Madrid @Maxppp

Blessé à la cuisse gauche au début de la rencontre face au Rayo Vallecano (le 1er février), Jude Bellingham va manquer plusieurs semaines de compétitions. Initialement, une absence d’un mois avait été programmée mais il s’avère que la récupération de l’Anglais prend plus de temps que prévu.

La suite après cette publicité

D’après Onda Cero, le milieu de terrain devrait plutôt revenir en avril, prolongeant son indisponibilité d’un mois supplémentaire. L’information n’a pas encore été confirmée par la Casa Blanca mais il s’agirait d’un nouveau coup dur pour un club qui n’a pas besoin de cela en ce moment.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier