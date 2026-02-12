Real Madrid : l’absence de Jude Bellingham plus longue que prévu…

Blessé à la cuisse gauche au début de la rencontre face au Rayo Vallecano (le 1er février), Jude Bellingham va manquer plusieurs semaines de compétitions. Initialement, une absence d’un mois avait été programmée mais il s’avère que la récupération de l’Anglais prend plus de temps que prévu.

D’après Onda Cero, le milieu de terrain devrait plutôt revenir en avril, prolongeant son indisponibilité d’un mois supplémentaire. L’information n’a pas encore été confirmée par la Casa Blanca mais il s’agirait d’un nouveau coup dur pour un club qui n’a pas besoin de cela en ce moment.