Espoirs : Mathys Tel forfait, Saël Kumbedi remplacé

L’équipe de France Espoirs va débuter la préparation pour la phase finale de l’Euro 2027 avec des matchs amicaux contre l’Italie (13 novembre) et l’Angleterre (16 novembre). Pour ces deux rencontres, Gérald Baticle devra composer sans Mathys Tel (blessé) ni Saël Kumbedi, appelé par Zinédine Zidane pour compenser le forfait de Pierre Kalulu.

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« Touché avec son club de Tottenham Hotspur FC, Mathys Tel est contraint de déclarer forfait pour le stage de l’Équipe de France Espoirs qui a débuté ce lundi au CNF Clairefontaine. Il ne sera pas remplacé. Par ailleurs, Saël Kumbedi a été appelé par Zinédine Zidane en Équipe de France. Il est remplacé par Thérence Koudou (KV Malines) », indique la FFF.