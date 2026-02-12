Tottenham confirme la lourde blessure au genou pour Wilson Odobert

C’était la grande crainte de Tottenham après la blessure de Wilson Odobert contre Newcastle mardi soir et ça s’est malheureusement confirmé. L’attaquant est victime d’une rupture du ligament au genou gauche et manquera toute la fin de saison. Un vrai coup dur pour celui qui a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 33 matchs cette saison avec les Spurs.

«Nous pouvons confirmer que Wilson Odobert a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Wilson consultera un spécialiste la semaine prochaine avant de subir une intervention chirurgicale, puis il commencera sa rééducation avec notre équipe médicale. Nous sommes tous derrière toi, Wilson», écrit le communiqué du club anglais.