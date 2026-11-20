Rien ne semble épargner le Bayern Munich. Déjà confronté à une longue liste d’absents, le club bavarois a vu deux nouveaux cadres quitter la pelouse sur blessure ce vendredi soir face à Cologne : Harry Kane et Michael Olise. Touché à la cheville après un contact avec Joël Schmied dans la surface, l’attaquant anglais a dû céder sa place dès la 20e minute de jeu. De son côté, l’international français a été victime d’un contact avec Tom Krauß en première période. Malgré une tentative pour poursuivre la rencontre, il n’a pas été en mesure de revenir après la pause.

La suite après cette publicité

La situation d’Olise suscite d’ailleurs particulièrement l’inquiétude. Selon la presse allemande, l’ancien joueur de Crystal Palace a quitté le stade avec des béquilles, un signe qui interroge sur la gravité de sa blessure. Pour l’heure, aucun diagnostic officiel n’a été communiqué concernant le Français, pas plus que pour Kane même si Max Eberl a affirmé que le buteur bavarois souffrait d’une déchirure de la syndesmose (ce qui pourrait l’éloigner des terrains pour 3 mois, annonce Sky Sports Allemagne). Le Bayern pourrait donc perdre deux de ses principaux atouts offensifs au moment d’aborder une période particulièrement chargée de son calendrier.

La suite après cette publicité

Olise aperçu en béquilles

Car l’infirmerie bavaroise est déjà bien remplie. Manuel Neuer souffre d’une déchirure partielle d’un tendon du pied droit, tandis que Serge Gnabry est touché aux muscles de l’arrière de la cuisse gauche. Ismaël Saibari a, lui, été victime d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite, une blessure qui a nécessité une opération. Enfin, Alphonso Davies a subi une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche avec le Canada, alors que Luis Díaz est toujours en convalescence après une déchirure musculaire à la cuisse gauche.

La suite après cette publicité

Avec six joueurs déjà indisponibles avant la rencontre et désormais les incertitudes autour de Kane et Olise, Vincent Kompany voit ses options se réduire considérablement. Le retour de Jamal Musiala, récemment remis de sa blessure à la cuisse, constitue une éclaircie dans ce contexte particulièrement sombre. Mais les prochaines heures seront déterminantes pour le Bayern, qui attend désormais des examens médicaux afin de connaître la durée d’éventuelles nouvelles absences. De son côté, le LOSC, qui s’apprête à retrouver les Munichois sur la scène européenne, peut quant à lui se frotter les mains…