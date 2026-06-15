CdM 2026, Cap-Vert : Moreira n’en croit pas ses yeux après l’exploit face à l’Espagne

Le Cap-Vert a créé l’une des premières sensations de la Coupe du monde 2026 en tenant en échec l’Espagne (0-0), championne d’Europe en titre, lundi à Atlanta. Pour sa toute première participation au Mondial, la sélection de Bubista a résisté pendant 90 minutes aux assauts de la Roja grâce à une organisation défensive irréprochable et à un grand Vozinha dans les buts. Ultra-dominateurs dans le jeu, les Espagnols n’ont jamais trouvé la faille face à des Requins Bleus héroïques, qui décrochent ainsi un point historique dans le groupe H.

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Au coup de sifflet final, le défenseur Steven Moreira savourait cet exploit : « On a tout donné. Contre une équipe comme ça, c’est obligatoire. C’était très difficile. L’Espagne va vite et c’est très technique. On s’est battu avec nos forces. On a eu quelques contre-attaques. Franchement, c’était parfait. C’est fou. C’est incroyable ce qui nous arrive. On réalise pas. On est là et on profite du moment. On veut tout donner. On veut essayer de sortir des poules avec nos moyens et mettre le pays le plus haut possible. » Une déclaration à la hauteur de l’émotion suscitée par ce résultat retentissant pour la petite nation insulaire, novice à ce niveau.