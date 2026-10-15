Cesc Fabregas s’enflamme pour Anis Hadj Moussa

Battu par le Feyenoord Rotterdam en Ligue des Champions, Côme a été confronté à un adversaire particulièrement inspiré (3-2). En conférence de presse, Cesc Fàbregas a reconnu la supériorité de la formation néerlandaise, tout en soulignant les similitudes entre les deux équipes. « C’est une très bonne équipe à jouer. On a des idées similaires. Ils ont été meilleurs que nous aujourd’hui. Jouer à l’extérieur ou à domicile, en Ligue des Champions, ça change des choses. Vous l’avez bien vu lorsque Feyenoord a joué contre Barcelone (défaite 1-5 à l’extérieur). On l’a senti aussi quand on a joué Leipzig (victoire 4-1), qui est probablement une meilleure équipe que nous. Mais avec l’atmosphère, ça nous avait aidé», a expliqué le technicien espagnol.

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Mais c’est surtout Anis Hadj Moussa qui a marqué les esprits. L’international algérien, auteur d’un but et décisif sur le 3e but (qui a été attribué à Robert Sanchez pour un CSC) a visiblement impressionné Fàbregas par sa capacité à faire basculer une rencontre à lui seul. « On a dominé par moments, mais en seconde période, ils étaient meilleurs. On a essayé de pousser mais, comme je l’ai dit, Anis Hadj Moussa, en face, est un joueur différent. On n’a pas un joueur de ce niveau qui fait des différences comme ça. » Un immense compliment de la part de l’ancien milieu du FC Barcelone, qui a reconnu toute l’importance du talent algérien dans la victoire du Feyenoord.