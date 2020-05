Le Championnat des Îles Féroé reprend à son tour !

Ce samedi, le Championnat des Îles Féroé va reprendre. Si cela peut paraître anecdotique, il est à noter qu’il s’agit de la première fédération membre de l'UEFA à relancer son championnat domestique. Hormis celle de la Biélorussie, bien sûr, qui est la seule ligue à se poursuivre malgré l’épidémie du Covid-19.

Une primeur dont aimerait logiquement profiter la Fédération de l'archipel et qui, en ce sens, aurait déjà convenu d’un accord pour que ses rencontres soient télévisées et diffusées à l'étranger. Le président de la commission des compétitions de la Fédération des Îles Féroé, Roin Schroter, a d’ailleurs déclaré : « Il y a eu un certain intérêt international pour notre ligue et c'est nouveau pour nous, mais nous avons une très bonne ligue et beaucoup de joueurs. »