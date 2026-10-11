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Paul Pogba espère récupérer deux titres de Premier League

Par Sasha Nahon
2 min.
Paul Pogba avec Manchester United cette saison @Maxppp

Alors que Manchester City fait toujours face aux accusations de violations des règles financières de la Premier League, Paul Pogba n’a pas manqué l’occasion de glisser une petite pique à son ancien rival. Présent à Singapour dans le cadre d’événements organisés avec ses partenaires, notamment à l’occasion du Grand Prix de Formule 1, le milieu français a été interrogé sur les 115 accusations visant les Citizens. Et l’ancien joueur de Manchester United a répondu avec une pointe d’ironie, en évoquant la possibilité de récupérer des titres de champion d’Angleterre. « Je n’ai rien à dire, pour être honnête. J’espère simplement que cela ne va pas affecter la Premier League et qu’on pourra récupérer deux titres », a-t-il lancé. Une déclaration qui fait directement référence aux saisons durant lesquelles les Red Devils ont terminé derrière leur voisin mancunien, aujourd’hui au cœur d’une importante procédure concernant de potentielles infractions financières.

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Paul Pogba fait notamment allusion aux exercices 2017-2018 et 2020-2021, lorsque Manchester United avait terminé à la deuxième place de Premier League derrière Manchester City. Présent dans l’effectif mancunien lors de ces deux saisons, le champion du monde 2018 pourrait donc, en théorie, voir son palmarès enrichi si les titres des Citizens venaient à être retirés et réattribués aux équipes classées deuxièmes. Mais une telle issue reste purement hypothétique, puisque les éventuelles sanctions et leurs conséquences sportives dépendent des décisions prises dans le cadre de la procédure. Manchester City conteste les accusations portées contre lui. En attendant, Pogba a choisi l’humour pour commenter ce dossier particulièrement sensible en Angleterre, tout en rappelant indirectement la rivalité historique entre les deux clubs de Manchester.

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