Ligue 2

Annecy : Mayssam Benama est suivi par plusieurs clubs européens

Par Santi Aouna
Mayssam Benama face aux Etats-Unis @Maxppp

Il fait partie des plus gros talents du FC Annecy, et il est déjà international avec la France, ayant défendu les couleurs des U17, U18, U19, et désormais l’équipe U20 tricolore. Mayssam Benama (20 ans) devrait quitter Annecy cet hiver.

Effectivement, selon nos informations, le milieu de terrain droitier formé à l’AS Monaco est convoité par plusieurs clubs à travers l’Europe. Séduites par son talent, sa capacité à organiser le jeu et à dicter le rythme au milieu, ces écuries européennes, dont certaines de première division, pourraient prochainement faire des offres officielles.

