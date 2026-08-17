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L’ESTAC s’offre le joli coup Hugo Picard

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hugo Picard avec l'EA Guingamp @Maxppp

Et revoilà Hugo Picard en France ! Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, l’ancien joueur de Guingamp était proche de s’engager avec l’ESTAC en provenance de Colombus Crew, en MLS, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’occasion pour le milieu offensif de 23 ans d’exprimer tout son talent à Troyes en Ligue 1 sous les ordres de son ancien entraîneur en Bretagne, Stéphane Dumont. Ce lundi, le deal a été officialisé par le club troyen dans son communiqué :

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« L’ESTAC est heureuse d’annoncer l’arrivée de Hugo Picard ! Le milieu offensif de 23 ans rejoint le club troyen en provenance de Columbus Crew (États-Unis) dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. Joueur dynamique et créatif, Hugo Picard vient étoffer le secteur offensif troyen. Capable d’évoluer dans le couloir gauche comme dans une position plus axiale, le Français se distingue par sa qualité technique, sa capacité à provoquer balle au pied et son activité dans les phases offensives. »

Pub. le - MAJ le
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