Le pari de Bixente Lizarazu sur l'avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans l’émission Téléfoot dimanche, l’ancien international français Bixente Lizarazu s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Pour l’ancien latéral gauche du Bayern Munich, l’attaquant du PSG va quitter la capitale pour rejoindre le Real Madrid, où il retrouvera son coéquipier chez les Bleus, Karim Benzema. « Le choix du Real Madrid me semble un peu plus clair. On vient de voir cette équipe avec cette culture Ligue des Champions, sa capacité à renverser les situations. En plus de cela, c'est une équipe très perfectible, il pourrait faire du bien en arrivant là-bas. L'association avec Karim Benzema serait impressionnante », a déclaré Lizarazu.

Le Basque de 52 ans pense également que Mbappé attend un signe de la direction du Paris Saint-Germain avant de faire son choix, notamment sur le projet du club pour l’avenir. « Maintenant, s'il met autant de temps à se décider, c'est qu'il attend une réponse du PSG : la structure du club, son organisation, l'état d'esprit. Cette équipe du PSG, est-ce qu'elle est capable de répondre collectivement la saison prochaine ? Je pense qu'il attend des changements pour prendre sa décision », a expliqué le champion du monde 1998.