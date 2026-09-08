LOSC, Benjamin André : « il y a une erreur de jeunesse… »

Dure retour à la réalité pour le LOSC, qui pensait avoir fait le plus dur en menant 2-1 à la pause, avant de s’incliner 3-2, avec en plus l’expulsion d’Ethan Mbappé qui a condamné les espoirs d’un retour au score. C’est un Benjamin André dépité qui s’est exprimé au micro de Canal+.

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« C’est le retour de la mi-temps, on est passé complètement à travers pendant 15 minutes. On a ce but où on est désorganisé, il y a le carton rouge, on se met le match en l’air en 10 minutes. C’est la Champions League, on voulait faire mieux, il faudra se projeter sur le prochain match », a-t-il déclaré, avant de pointer du doigt les problèmes. « Un peu tout… Il y a une erreur de jeunesse, un manque de concentration. C’est une grosse déception. (…) Forcément, à 10… Eux ils ont une maîtrise technique, c’est beaucoup plus dur. » Le LOSC se déplacera à Arsenal lors de la 2e journée de la Ligue des Champions.