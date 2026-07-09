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Coupe du Monde

Le transfert de la sensation Johan Manzambi est bouclé pour 60 M€

Par Maxime Barbaud
1 min.
Johan Manzambi célèbre son doublé @Maxppp

Johan Manzambi va pleinement profiter de l’effet Coupe du Monde. Auteur d’une très bonne compétition avec la Suisse (3 buts et 2 passes décisives en 4 matchs), le milieu offensif de 20 ans seulement voit sa cote exploser. Fribourg se frotte les mains lui aussi et vient même de boucler son transfert.

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D’après Sky Sport en Allemagne, la direction a trouvé un accord avec Newcastle à hauteur de 60 M€. Il s’agira d’une vente record dans l’histoire des Breisgau-Brasilianer. Le transfert devrait devenir effectif une fois le Mondial terminé. Manzambi pourrait prendre la suite de Bruno Guimarães, courtisé par Arsenal.

Pub. le - MAJ le
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