Coupe du Monde
Le transfert de la sensation Johan Manzambi est bouclé pour 60 M€
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@Maxppp
Johan Manzambi va pleinement profiter de l’effet Coupe du Monde. Auteur d’une très bonne compétition avec la Suisse (3 buts et 2 passes décisives en 4 matchs), le milieu offensif de 20 ans seulement voit sa cote exploser. Fribourg se frotte les mains lui aussi et vient même de boucler son transfert.
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D’après Sky Sport en Allemagne, la direction a trouvé un accord avec Newcastle à hauteur de 60 M€. Il s’agira d’une vente record dans l’histoire des Breisgau-Brasilianer. Le transfert devrait devenir effectif une fois le Mondial terminé. Manzambi pourrait prendre la suite de Bruno Guimarães, courtisé par Arsenal.
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