Équipe de France : Mike Maignan déjà conquis par Fabien Barthez

On parle souvent du lien qui unit un entraîneur et son groupe, bien moins de celui, pourtant si singulier, qui se noue entre un entraîneur des gardiens et ses poulains. À part dans son approche du métier, le poste de gardien de but nécessite une proximité particulière entre le portier et celui qui l’accompagne au quotidien. Hugo Lloris et Mike Maignan avaient ainsi noué une relation très forte avec Franck Raviot, en poste chez les Bleus pendant 16 ans, soit jusqu’à la fin du mandat de Didier Deschamps cet été.

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À son arrivée à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane a quant à lui fait le choix d’installer Fabien Barthez à ce poste, tout nouveau pour lui. Cette semaine, Mike Maignan a donc pu faire la connaissance de l’ancien portier des Bleus, et créer de nouveaux automatismes. Selon le journal L’Équipe, Maignan aurait tout de suite été séduit par le discours de Fabien Barthez. C’est ce que répéterait en privé le portier de l’AC Milan, qui renverrait l’image d’un gardien «épanoui» ces derniers jours. Pas non plus un hasard si l’ancien Lillois a livré l’une de ses meilleures prestations en Bleus depuis plusieurs mois face à la Turquie, vendredi (0-2). Il devra confirmer dès ce lundi face à la Belgique.