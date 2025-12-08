Real Madrid TV explose encore contre l’arbitrage face au Celta de Vigo

Une fois encore, Real Madrid TV s’en est vivement pris à l’arbitre de la rencontre, Quintero González, à la suite du revers des Merengues contre le Celta Vigo à domicile (0-2). « Même si cela n’a pas eu d’incidence sur le score, ce qu’a fait Quintero González a été lamentable. Il s’est comporté, comme cela se faisait sous le régime Negreira, pour obtenir les récompenses qui lui reviennent, que ce soit devenir international ou être désigné sur les matchs les plus importants au niveau national », ont déclaré les journalistes de la chaîne, dans des propos relayés par AS.

« Lui-même ne sait pas ce qu’il siffle. Celui-là est un nouveau, mais… il est mauvais, on va en rester là pour le moment. (…) L’arbitre, c’est incroyable, c’est un non-sens. Il est nouveau, mais il est bien conditionné », ont-ils poursuivi, avant d’évoquer la gestion du temps de jeu : « Il n’a pas mesuré avec le même critère, il a été très permissif avec les pertes de temps du Celta. La règle des huit secondes est une honte, une moquerie envers le supporter, le joueur et tout le monde ». Les critiques ont également été constantes pendant la rencontre, avec plusieurs critiques évoquant toujours l’affaire Negreira : « l’arbitrage est made in Negreira », « de la liga Negreira, je m’attends à tout » et « des détails negreiresques ». Ils ont conclu en visant une nouvelle fois Fran Soto, président du CTA : « Ce n’est pas l’arbitrage d’une ligue qui prétend être l’une des meilleures du monde. Je veux voir ce que dira Fran Soto et ce qu’ils diront dans Tiempo de Revisión, s’ils montrent les actions »*.