Le communiqué coup de gueule de Bordeaux

Troisième du classement de Ligue 2 après une victoire et un nul en deux matches, Bordeaux a retrouvé de la sérénité après avoir été menacé de rétrogradation en national. Mais depuis plusieurs jours, les Girondins sont la cible de critiques et dernièrement, l’UNFP a publié un communiqué acide à l’encontre de Gérard Lopez. Face à ce déferlement d’attaques, les Marine et Blanc ont réagi sur leur site officiel.

«Le FC Girondins de Bordeaux regrette de constater que, depuis plusieurs jours, un certain nombre d’interventions, émanant notamment de dirigeants de clubs concurrents ou de syndicats professionnels, visent à remettre en cause la légitimité du club à évoluer en Ligue 2 BKT. Ces attaques, purement gratuites, sont plus que surprenantes car elles remettent en cause des décisions de justice, une décision du CNOSF et celle du comité exécutif de la FFF. Elles paraissent également regretter que le FC Girondins de Bordeaux soit resté au niveau professionnel et ait réussi une restructuration d’ampleur. Voir continuer à proférer des propos d’une telle véhémence, allant jusqu’à regretter la non-disparition du club, questionne, au point même de se demander quels intérêts particuliers ils viennent servir. Au-delà du fait que ces réactions sont intolérables et sans nul doute sanctionnables, le Club tient à préciser, s’il en était besoin, que le FC Girondins de Bordeaux respecte les règlements concernant la rémunération des joueurs et les procédures habituelles applicables. Par ailleurs, s’agissant des transferts de joueurs, le FC Girondins de Bordeaux rappelle que ces derniers se dérouleront au mieux des opportunités qui se présenteront pendant le mercato, comme pour n’importe quel autre club. Au-delà de ces polémiques inutiles qui ne peuvent qu'être destinées à nuire, place désormais au terrain pour démontrer que le FC Girondins de Bordeaux a sa place dans les tous premiers clubs de France. Le Club n’en doute pas et remercie, une nouvelle fois, l’ensemble des amoureux et supporters du FC Girondins de Bordeaux pour leur soutien constant».