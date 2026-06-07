Real Madrid : grosse polémique après l’invalidation de 400 bulletins pour Pérez

La tension est maximale dans la capitale espagnole ! En effet, Florentino Pérez semblait filer vers une réélection évidente à la présidence du Real Madrid ce dimanche soir, mais un coup de théâtre est survenu après les premiers dépouillements. 400 votes en sa faveur, émis par correspondance via e-mail, ont été annulés lors du scrutin. Ces bulletins, invalidés, ont donc provoqué une polémique et du retard dans les bureaux comme l’indique COPE.

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Malgré ces annulations de dernières minutes (les résultats seront publiés vers 23h00), le clan du président de la Casa Blanca reste confiant. Selon ses proches, ces 400 voix ne changeraient rien à l’issue du vote, car Pérez remporterait l’élection avec plus de 65% de voix. D’après la source espagnole, son rival, Enrique Riquelme, recueillerait entre 34 et 36 % des suffrages. Or, 100 voix pour son ennemi auraient également été contestées. Supense…