FA Cup : Liverpool s’impose face aux Wolves et retrouvera Brighton au prochain tour

Après un match nul à Anfield le 7 janvier dernier (2-2), Wolverhampton, le nouveau club de Pablo Sarabia, et Liverpool se retrouvaient à nouveau ce mardi soir au Molineux Stadium pour ce replay du 3ème tour de la FA Cup afin de départager les deux équipes. Pour rappel, avant cette rencontre, les Reds se sont inclinés face à Brighton (3-0) samedi dernier et ont confirmé leurs sérieuses difficultés du moment tandis que les Wolves se sont bien repris en battant West Ham (1-0) lors du weekend dernier en Premier League. Les deux entraineurs alignaient des équipes avec plusieurs joueurs habitués au banc alors que le calendrier s’annonce démentiel pour les deux formations après la Coupe du Monde au Qatar. La rencontre débutait avec une panne de courant qui occasionnait une défaillance de l’éclairage dans le stade pendant quelques secondes alors qu’Adama Traoré partait sur la droite de la surface adverse (2e). Avant la fin du premier quart d’heure, Harvey Elliott était l’unique buteur de la rencontre.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain des Reds, n’étant pas attaqué, profitait des appels de ses partenaires pour placer une frappe qui lobait José Sa (13e, 1-0). A la demi-heure de jeu, Cody Gakpo envoyait un tir soudain et puissant qui filait de peu au-dessus de la cage adverse (32e). Quelques minutes plus tard, Fabio Carvalho pensait faire le break mais son but était finalement annulé pour une position de hors-jeu évidente au départ de l’action (35e). Au retour des vestiaires, il fallait attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir enfin les Wolves réagir par l’intermédiaire de Ruben Neves. Sur un coup franc, il enroulait une frappe au-dessus du mur de Liverpool mais le ballon filait aussi juste au-dessus de la cage de Caoimhin Kelleher (73e). En toute fin de match, Matheus Cunha se procurait deux occasions mais ratait le cadre (88e) puis envoyait mollement le ballon sur le portier des Reds (90e+1). Grâce à cette victoire 1-0, Liverpool affrontera Brighton au prochain tour, le 28 janvier prochain.

À lire

Pablo Sarabia quitte le PSG pour Wolverhampton