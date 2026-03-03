Le Real Madrid réfléchit à un prêt de Franco Mastantuono

Recruté l’été dernier, Franco Mastantuono voit son statut s’effriter au Real Madrid. S’il avait bénéficié de quelques apparitions au début de l’ère Arbeloa, son rôle est devenu de plus en plus secondaire au fil des rencontres. Depuis la prise de fonction de l’ancien défenseur sur le banc merengue, le joueur de 18 ans n’a disputé que 405 minutes en 11 rencontres. Face à la Real Sociedad, au Benfica en barrage aller de C1 et contre Osasuna, il est resté sur le banc.

Une situation qui commence à inquiéter en interne. Au point que la direction madrilène n’écarterait plus l’idée d’un prêt lors du prochain mercato estival, selon les informations d’El Desmarque. Pour rappel, Mastantuono avait été recruté contre 45 millions d’euros en août dernier en provenance de River Plate.