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Nicolas Cozza attire plusieurs clubs en Turquie

Par Santi Aouna
Nicolas Cozza @Maxppp

Nicolas Cozza attire du beau monde sur ce mercato estival. Selon nos informations, le défenseur français suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Liga, en Ligue 1, en Serie A, en Turquie et en Suisse. Une situation qui pourrait rapidement faire évoluer son avenir dans les prochaines semaines.

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À ce stade, plusieurs pistes restent donc ouvertes pour Nicolas Cozza, qui dispose de différentes options alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite.

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