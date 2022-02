Manchester United : la colère de Ralf Rangnick après l’élimination en FA Cup

Le coach de United par intérim, Ralf Rangnick n’a pas apprécié l’élimination aux tirs au but de son équipe en 16e de finale de FA Cup face à Middlesbrough (D2), vendredi soir. Le technicien allemand a déclaré après la rencontre que c’était de la faute de son équipe, qui n’avait pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions. « Nous aurions dû et aurions pu facilement mener 3-0 après 45 minutes et même en seconde période, nous avons raté de belles opportunités. Même après qu'ils aient égalisé nous aurions dû reprendre l’avantage. C’est de notre faute », a expliqué Rangnick.

« Au final, ça s’est joué aux tirs au but, c'est aussi une question de chance et finalement c’est nous qui avons perdu ce match. Nous sommes tous incroyablement déçus mais nous pouvons nous en prendre qu’à nous même », a détaillé le coach de 63 ans. United qui s’est incliné 7-8 aux tirs au but après le loupé de son jeune attaquant de 19 ans Anthony Elanga.