Guillaume Hoarau : « le PSG peut croire au three-peat en Ligue des Champions »

Ancien buteur emblématique du PSG et du Havre, Guillaume Hoarau a désormais troqué les crampons pour le micro de Ligue 1+. Devenu consultant, l’ancien international français construit progressivement une nouvelle voix dans le paysage footballistique, avec son regard de joueur, son goût pour l’humain et une approche nourrie notamment par la philosophie. Pour Foot Mercato, il revient sur cette transition, sa manière d’exercer ce nouveau métier et porte également son regard sur le PSG, ses ambitions et la nouvelle saison qui se profile.

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« Je ne joue pas un rôle à la télévision, je reste moi-même »

Foot Mercato : tu as récemment pris une nouvelle dimension dans ton rôle de consultant. Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans cette transition entre le joueur que tu étais et le consultant que tu es devenu ?

Guillaume Hoarau : le plus difficile, c’était de regarder mes prestations, d’essayer d’être objectif et de me juger sans être trop sévère par rapport à ce que je peux faire et aux moyens dont je dispose. Ensuite, il fallait trouver comment développer cette nouvelle activité et faire en sorte que moi, Guillaume, l’ancien joueur, puis aujourd’hui le consultant, je puisse être à l’aise dans ce rôle. Ça passe forcément par beaucoup de travail et beaucoup de lecture. Je lis notamment de la philosophie. J’essaie de trouver un équilibre entre le football et d’autres domaines. Je peux lire vingt minutes sur le foot puis vingt minutes de philosophie, par exemple. C’est une manière pour moi d’élargir ma réflexion. Aujourd’hui, quand je suis sur le terrain, je me demande surtout ce que je peux apporter de différent par rapport à ce que font déjà Xavier (Domergue, journaliste ndlr) ou les autres consultants. On parle d’images, de ralentis, d’émotion, mais derrière tout ça, il y a des hommes. J’ai toujours été un joueur de vestiaire, attaché au collectif, et j’ai toujours aimé l’image. J’essaie donc de mettre en lumière l’humain qui se cache derrière le joueur. Parce que derrière un footballeur, il y a aussi une identité, une histoire, une personnalité.

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FM : justement, quelle place la philosophie occupe-t-elle dans ta manière de travailler et de penser aujourd’hui ?

GH : elle m’a beaucoup aidé dans ma transition. Je le dis souvent, quand tu ne vas pas bien, quand tu as des idées noires, une fois que tu as atteint les limites de la psychologie, la philosophie peut prendre le relais. La philosophie, c’est apprendre à penser mieux pour mieux vivre. Personnellement, ça m’aide beaucoup. Aujourd’hui, ça m’aide aussi dans mon travail. Quand tu lis, tu élargis forcément ton vocabulaire, ta manière de penser et ta façon de t’exprimer. L’oralité, c’est un art et ce n’est pas quelque chose d’évident. Je me suis donc dit que je devais prendre ce rôle de consultant comme un vrai travail et travailler pour progresser. Je ne dis pas que c’est la meilleure méthode, mais c’est celle qui me correspond.

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FM : on sent aussi que tu tiens beaucoup à rester toi-même à l’antenne. Est-ce important pour toi de ne pas jouer un personnage ?

GH : complètement. Si on me dit en entrée que je dois être comme ci ou comme ça, forcément, ça peut me faire réagir parce que ce n’est pas ce que j’ai envie de renvoyer. Ce que j’ai envie d’être et d’incarner, c’est simplement moi. Je ne joue pas un rôle. Ça peut parfois sembler étrange ou même un peu décalé. Je peux mettre mes lunettes et avoir l’impression de mettre mon masque d’orateur de télévision, mais derrière, je reste moi-même. Les gens qui me connaissent savent que le fossé entre celui que je suis à la télévision et celui que je suis dans la vie n’est pas énorme.

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FM : quand on devient consultant après une carrière de joueur, il peut aussi être difficile de porter un regard objectif sur ses anciens clubs. Comment gères-tu cette situation avec le PSG ou Le Havre ?

GH : forcément, j’essaie d’être objectif. Mon but, c’est de m’effacer et de me dire que je suis simplement le micro, la voix que les gens entendent à la télévision. Mes yeux sont là pour leur retranscrire ce qu’ils ne voient pas forcément ou ce qu’ils ne peuvent pas ressentir depuis leur canapé. Après, je reste humain. J’ai le droit d’avoir des ressentis et des sentiments. Mais dans mon jugement, j’essaie vraiment d’être impartial et objectif. Que ce soit Paris ou une autre équipe que j’ai connue, je serai capable de dire que ce n’est pas bon quand ça ne l’est pas. Toujours avec du respect et en tenant compte du contexte.

FM : est-ce que tu penses justement que ton passé de joueur peut être un avantage pour comprendre certaines situations que d’autres consultants ne peuvent pas forcément percevoir ?

GH : certainement. Quand tu as vécu un vestiaire, la pression d’un match, les doutes ou les moments de confiance, tu peux forcément avoir une lecture différente de certaines situations. Mais ça ne doit pas devenir une excuse pour tout expliquer par le vécu du joueur. Il faut aussi savoir prendre du recul et analyser ce qui se passe réellement sur le terrain.

«Luis Enrique dégage toujours énormément de courage»

FM : pour parler du PSG, tu dis qu’il faut savoir être critique. Mais depuis deux ans, il est difficile de trouver beaucoup de choses négatives à dire sur cette équipe. Comment regardes-tu cette nouvelle saison après tout ce que le club a accompli ces deux dernières années ?

GH : aujourd’hui, je ne suis plus un joueur du PSG et je ne suis pas à l’intérieur du club. J’observe donc depuis le terrain. Si je me réfère à ce que j’ai vu ces dernières saisons, notamment dans l’état d’esprit et dans cette signature du Paris Saint-Germain sur le terrain, je retrouve encore les mêmes choses. Ils ont gagné deux années de suite et j’ai l’impression que le message reste quasiment identique après ces trois saisons. Maintenant, j’attends de voir ce début de saison parce qu’il y a peut-être un petit peu de tension dans l’air. Il reste encore des sujets qui ne sont pas totalement réglés avec Barcola notamment.

FM : tu parles notamment des départs de plusieurs cadres de cette épopée. Est-ce que tu sens que le PSG doit désormais réussir à reconstruire quelque chose avec de nouveaux joueurs ?

GH : il y a eu des départs importants et de nouveaux joueurs sont arrivés. Il faut donc recréer certains automatismes et une dynamique collective. Mais ce qui me frappe, c’est que Luis Enrique dégage toujours énormément de courage et de certitudes dans ses convictions. Pour le moment, ça n’a pas bougé.

FM : Luis Enrique peut-il justement être le principal garant de cette continuité malgré les changements dans l’effectif ?

GH : quand tu les vois arriver sur le terrain, c’est assez fou parce qu’ils sont vraiment dans leur bulle. On a l’impression qu’ils sont convaincus de leur force. Indépendamment de ce qui se passe pendant le match, les attitudes restent les mêmes. Tant que je verrai ça, personnellement, je ne serai pas inquiet pour Paris. Quand tu vois le Real Madrid et la manière dont les autres équipes se renforcent, tu peux te dire que cette saison va être différente et qu’il y aura encore une grosse concurrence. Mais je pense qu’il ne faut pas trop s’inquiéter pour Paris. La vision est claire, chacun semble savoir ce qu’il a à faire et tout le monde se concentre sur le terrain pour aller chercher les résultats.

FM : alors, après deux titres consécutifs, tu crois au three-peat en Ligue des Champions ?

GH : je pense que c’est possible. Après, en Ligue des Champions, il y a tellement de paramètres et tellement de détails qui peuvent entrer en compte qu’il est impossible de le garantir. Mais tant que je vois cette force collective, cette confiance et cette capacité à rester dans leur bulle, je pense que Paris peut encore aller très loin.