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Süper Lig

Fenerbahçe : Mason Greenwood s’offre un magnifique doublé

Par Sasha Nahon
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Çorum 0-5 Fenerbahce

Mason Greenwood continue de faire parler de lui en Turquie. Ce dimanche, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a largement contribué à la démonstration de Fenerbahçe sur la pelouse de Corum (5-0), à l’occasion de la 11e journée de Süper Lig. L’Anglais a rapidement lancé les siens en ouvrant le score dès la 12e minute, au terme d’une contre-attaque parfaitement menée. Lancé dans la profondeur par une superbe passe d’Aydin à l’opposé du terrain, Greenwood a pris de vitesse la défense adverse avant d’éliminer son vis-à-vis pour revenir sur son pied droit. Malgré un angle fermé, l’ancien joueur de Manchester United a réussi à tromper Marcos Felipe d’une frappe remarquable sous la barre, permettant à son équipe de prendre les devants. Un superbe geste technique qui a donné le ton d’une rencontre largement dominée par les Stambouliotes.

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🚨🚨| MASON GREENWOOD YOU ARE INSANE !!!!!! WHAT A GOALLLL!!!
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Mais Mason Greenwood ne s’est pas arrêté là. À la 63e minute, alors que Fenerbahçe avait déjà pris le large, l’attaquant anglais s’est offert un doublé en inscrivant le quatrième but de son équipe. Les hommes de Belozoglu ont finalement conclu leur festival offensif sur le score de 5-0, signant un succès convaincant à l’extérieur. Une victoire importante au classement puisque le club stambouliote revient à une seule longueur de la quatrième place, même si l’écart avec le leader reste conséquent, avec neuf points de retard après onze journées.

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