PSG, Ousmane Dembélé : "je tente ce but dix fois, j’en mets qu’un"

Le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel face à Toulouse FC (3-1), porté par un grand Ousmane Dembélé, élu homme du match par notre rédaction. Au micro de Ligue 1+, l’ailier parisien a salué la performance collective malgré un contexte particulier après la trêve internationale : « On est bien entré dans ce match, mais c’était difficile au retour de trêve. On est très contents de notre prestation.» Auteur d’un superbe but sur l’ouverture du score, il a reconnu la part de réussite : «je le tente dix fois, j’en mets qu’un. Le ballon est arrivé doucement, j’ai essayé et ça a marché.»

La suite après cette publicité

Lucide, Dembélé a toutefois insisté sur la nécessité de progresser à l’approche d’un sprint final chargé, entre la Ligue des champions de l’UEFA et la pression exercée par le RC Lens en championnat. «ça va être très difficile entre la LDC et Lens qui pousse derrière. On peut encore s’améliorer tactiquement et on aurait pu faire un meilleur match. Je n’ai pas beaucoup joué en Ligue 1 cette saison, mais j’essaie d’être efficace quand je peux», a-t-il prévenu.