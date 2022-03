Serie A : la Fiorentina l'emporte contre Bologne

À l'occasion de la 29ème journée de Serie A, la Fiorentina s'est imposé sur la plus petite des marges contre Bologne, grâce à un but de Torreira en seconde période (1-0, 70e), alors que Bologne était à dix après le second carton jaune reçu par Bonifazi (41e).

Une victoire qui permet à la Viola de remonter au 8ème rang, avant de se déplacer sur la pelouse de l'Inter Milan. De son côté, Bologne concède un troisième match sans victoire et reste 12ème. Avant de recevoir l'Atalanta Bergame.