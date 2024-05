Barça : Vitor Roque est abattu

Arrivé cet hiver au FC Barcelone, Vitor Roque a déchanté. Peu utilisé par Xavi, le Brésilien, auteur de 2 buts en 13 apparitions toutes compétitions confondues, a rongé son frein. Mais cela n’a pas été suffisant puisque les Culés comptent s’en séparer cet été. L’idée est de l’envoyer en prêt. Sauf que l’attaquant n’est pas d’accord et veut rester l’an prochain à Barcelone. Pour le convaincre, les Blaugranas comptent hausser le ton et ne veulent pas l’inscrire en championnat la saison prochaine afin qu’il comprenne le message et surtout pour faire de la place aux jeunes de la Masia.

Ce mardi, Sport explique que Vitor Roque est abattu, lui qui se sent trahi. Ce n’est pas le projet qu’on lui avait vendu avant de signer en Catalogne. Ses agents restent fermes et assurent que leur client restera au Barça ou s’en ira seulement s’il est vendu. Ce qui ne fait pas les affaires des Culés, qui privilégient un prêt. L’OL, Séville, le Bétis ou encore Nice ont été liés à lui. Récemment, le FC Porto s’est aussi positionné, tout comme l’Inter. Affaire à suivre…