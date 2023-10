Lorient : Loïc Féry explique l’arrivée de Benjamin Mendy

Dimanche, à 13h, Lorient accueille le Stade Rennais pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Une rencontre cruciale pour ces deux clubs bretons qui tâtonnent - à leur échelle - sur ce début de campagne 2023-2024. Plutôt surprenants l’an dernier, les Merlus pointent à la 16e place malgré un recrutement intéressant. Un été qui voyait également le retour à la compétition de Benjamin Mendy, recruté par Loïc Féry et surtout relancé. Un choix purement sportif selon ce dernier. «La direction sportive a été à l’initiative de tous les joueurs recrutés. Je n’ai jamais choisi de joueurs. En revanche, je suis solidaire de tous les choix et je les ai approuvés.»

«Je me suis déjà exprimé sur le sujet, le coach aussi, la ministre des Sports, aussi. Benjamin Mendy est un joueur de l’effectif, comme un autre, et il n’aspire qu’à ça. Il est venu à Lorient pour retrouver une vie de joueur professionnel. On n’a surtout pas recruté Benjamin pour le coup de projecteur que ça pouvait donner au club, mais pour tout ce qu’il pourrait apporter sur et en dehors du terrain, notamment pour aider les jeunes à passer ce cap», détaille Loïc Féry pour L’Équipe. Le président lorientais rassure également à propos de Régis Le Bris : «J’ai toute confiance dans le staff. Il n’y aura pas de changement. Ça travaille et il y a une grosse adhésion de l’effectif. Régis Le Bris n’a pas plus de pression. J’ai montré, par le passé, que j’étais assez constant dans les difficultés. La clé dans ces cas-là, c’est la solidarité entre tous les étages du club, et c’est le cas. Après, il y a une vraie prise de responsabilité qui doit venir des joueurs. Beaucoup sont venus avec de grosses ambitions.»