Face au tollé suscité par un éventuel rapprochement entre l’En Avant Guingamp et Cyril Hanouna, le club costarmoricain a préféré renoncer. D’après les informations du Télégramme, la rencontre qui était prévue vendredi prochain entre l’animateur de télévision et la direction guingampaise n’aura pas lieu. Cette dernière a jugé préférable de mettre fin aux discussions avant même qu’elles aient débuté. Les supporters ont même lancé une pétition contre la venue d’Hanouna.

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Les dirigeants de l’EAG sont à la recherche d’un nouvel actionnaire permettant d’assurer l’avenir de l’actuel 13e de Ligue 2, dont la situation financière semble de plus en plus précaire. Outre la colère des supporters, Noël Le Graët, ancien président du club dont l’influence est encore très importante, et toujours sponsor principal avec Celtigel, n’était pas favorable non plus à la venue du trublion du PAF.