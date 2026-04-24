Bétis Séville - Real Madrid : les compositions officielles

Largué en Liga par le FC Barcelone, le Real Madrid n’a plus qu’à sécuriser sa deuxième place. Et encore, les Merengue ont 11 points d’avance sur Villarreal. En revanche, le Bétis Séville peut espérer aller titiller l’Atletico Madrid. Voici les principaux enjeux de cette rencontre (à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato) comptant pour la 32e journée de Liga.

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Manuel Pellegrini compte sur un 4-2-3-1 pour venir à bout de la Casa Blanca. Bakambu est titularisé pour la 6eme fois de la saison à la pointe de l’attaque. En soutien il aura Fornals tandis qu’Ez Abde et Antony devront mettre le feu sur les ailes. La défense centrale est composé de Natan et Bartra et Amrabat est à la récupération. Arbeloa mise sur un 4-2-3-1. La moitié des Français sont sur la pelouse d’entrée de jeu : Ferland Mendy en tant que latéral gauche et Mbappé en 9. Brahim Diaz profite de la blessure jusqu’a la fin de la saison de Güler pour récupérer une place de titulaire. Pitarch est au milieu avec Valverde et Bellingham.

Les compositions officielles :

Bétis Séville : Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Ferland Mendy - Pitarch, Valverde - Brahim, Bellingham, Vinicius Jr - Mbappé

Real Madrid : Valles - Bellerin, Bartra, Natan, Ricardo - Amrabat, Fidalgo - Antony, Fornals, Ez Abde - Bakambu