Monaco : Filipe Luís annonce la couleur pour le retour d’Ansu Fati

Ansu Fati voit enfin le bout du tunnel à l’AS Monaco. Recruté définitivement cet été pour 11 millions d’euros après son passage au FC Barcelone, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas disputé le moindre match officiel avec le club de la Principauté cette saison. Éloigné des terrains depuis cinq mois, il a toutefois retrouvé des sensations la semaine dernière en disputant 45 minutes lors d’un match amical contre Pise, après avoir soigné une blessure au mollet.

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En conférence de presse, Filipe Luís a salué les qualités de son joueur, tout en rappelant qu’il devait retrouver progressivement le rythme de la compétition. « Il est exceptionnel, très talentueux et extrêmement dangereux aux abords de la surface adverse », a déclaré l’entraîneur, avant d’insister sur la nécessité de lui donner du temps : « son dernier match officiel remonte à cinq mois, il a donc évidemment besoin de temps de jeu. » Le technicien estime qu’Ansu Fati doit encore progresser dans l’exploitation des espaces, mais se réjouit de son retour, qui renforce la concurrence offensive avec notamment Matthis Abline et Paris Brunner.