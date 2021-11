Et revoilà Andy Carroll !

Non retenu par Newcastle à l'issue de son contrat cet été, Andy Carroll (32 ans) a retrouvé un club. L'attaquant international anglais (9 sélections, 2 buts) s'est engagé avec Reading.

La suite après cette publicité

L'ancien pensionnaire de Liverpool, qu'il avait rejoint pour 41 M€ à l'hiver 2011, a paraphé un bail jusqu'à la mi-janvier 2022 avec les Royals, actuels 16es de Championship.

Welcome to Reading Football Club, Andy! 🤝



We are delighted to announce the signing of former-Newcastle United striker Andy Carroll, who signs on a short-term deal until mid-January.#WelcomeAndy | #Royals150