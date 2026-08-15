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SPL : Al-Hilal démarre fort grâce à un grand Karim Benzema

Par Allan Brevi
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp
Al Hilal 4-2 Faisaly

Pour ses débuts en Saudi Pro League, Al Hilal a frappé fort en dominant Al Faisaly (4-2), avec une première période particulièrement impressionnante. Et au cœur de cette démonstration offensive, Karim Benzema s’est déjà illustré. L’attaquant français a ouvert le score sur penalty avant de peser directement sur les deux réalisations suivantes, en servant notamment de point d’appui à Malcom et Rúben Neves.

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Après avoir mené 3-0 à la pause, Al Hilal s’est toutefois relâché et a laissé Al Faisaly revenir à 3-2, avant que Rúben Neves ne redonne de l’air aux siens sur un nouveau penalty. Malgré cette frayeur, le club de Riyad lance idéalement sa saison et envoie déjà un message à Al Nassr et à Cristiano Ronaldo, champions en titre.

Pub. le - MAJ le
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