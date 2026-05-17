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Ligue 1

Nantes-Toulouse interrompu : Stéphanie Frappart et le délégué de la LFP sortent du silence

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stéphanie Frappart @Maxppp
Nantes Toulouse

Alors que la rencontre entre Nantes et Toulouse était interrompue depuis de longues minutes après l’envahissement de terrain de plusieurs supporters nantais, certains munis d’engins pyrotechniques et auteurs de jets d’objets, le délégué de la LFP, Olivier Chovaux, a pris la parole lors d’un mini point presse improvisé au bord de la pelouse. «Vous avez constaté comme nous un envahissement de terrain par les supporters nantais avec des engins pyrotechniques et des jets d’objets. La procédure exige que l’on constitue une cellule de crise avec les deux clubs, la préfecture et un représentant de la police nationale».

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Une situation chaotique qui a finalement conduit à l’arrêt définitif de la rencontre pour des raisons de sécurité. Dans ce mini point presse, l’arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappart, a confirmé l’interruption définitive de la rencontre. «La décision est d’arrêter définitivement la rencontre sur décision du préfet pour des raisons de sécurité». Une image terrible pour le football français…

Pub. le - MAJ le
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