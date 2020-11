OL : Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Bruno Guimarães commencent à l'avoir très mauvaise

L'OL oscille entre le bon et le moins bon depuis le début de la saison mais lors du mois d'octobre, Rudi Garcia semble avoir trouvé une formule qui lui convient. Problème, ce 4-3-3 laisse Rayan Cherki sur le carreau. Le jeune milieu offensif n'est plus même apparu sur une pelouse de Ligue 1 depuis le 4 octobre dernier. C'était face à l'OM (1-1) et encore, il n'avait disputé que les 5 dernières minutes de jeu. De quoi nourrir une certaine frustration comme l'explique L'Equipe ce samedi.

Le joueur de 17 ans n'est pas satisfait de son temps de jeu, à tel point que son entourage a pris rendez-vous avec les dirigeants pour tenter d'apaiser la situation. Rudi Garcia apprécie son feu follet et n'hésite pas à faire baisser la pression dès qu'il sent Cherki s'agacer. Le droitier est d'ailleurs particulièrement encadré à l'entraînement par les plus expérimentés, qui n'hésitent à lui adresser des remontrances lorsqu'il n'est pas suffisamment investi, ou à le prendre sous leurs ailes pour l'encourager.

Caqueret et Guimarães ont aussi du mal à accepter

Et il n'est d'ailleurs pas le seul à être dans cette situation. Toujours selon le quotidien sportif, Maxence Caqueret, dont la place a été subtilisée par Lucas Paqueta, est dans une situation similaire. Qu'il vivrait par ailleurs assez mal, notamment parce qu'il n'a pas vraiment eu d'explications à ce sujet. Enfin, Bruno Guimarães a lui aussi perdu sa place et accepterait très mal cette mise sur le banc, d'un point de vue psychologique notamment.

Le Brésilien a ainsi perdu sa place en sélection par la même occasion. Si la situation avec Cherki est un peu tendue, il n'y a pas encore de soucis majeurs avec les deux autres joueurs mentionnés ci-dessus, qui sont considérés comme des joueurs faciles à gérer et peu problématiques en interne. Si Rudi Garcia pourrait rapidement leur redonner leur chance, il ne faudrait cependant pas que cette situation s'éternise, sachant que les deux jeunes ont une très belle cote chez nos voisins européens...