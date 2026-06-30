Mercato : le Real Madrid a enfin choisi son grand défenseur central

José Mourinho a été gâté pour l’instant. Les Merengues ont déjà offert quatre nouvelles pièces à leur nouvel entraîneur : Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva. Et c’est loin d’être terminé, puisque les noms d’Enzo Fernandez et de Michael Olise reviennent de façon incessante dans les médias ibériques ces derniers jours. Puis, on le sait, le Special One souhaite aussi recruter un défenseur central de classe mondiale.

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De nombreux noms sont ainsi sortis, de Josko Gvardiol à son coéquipier Ruben Dias, en passant par Nico Schlotterbeck. Pendant plusieurs semaines, des défenseurs centraux ont ainsi été sondés, et les Madrilènes ont pesé le pour et le contre de chacune des pistes étudiées. Confirmation que les dirigeants merengues souhaitent bel et bien offrir un cador au tacticien lusitanien, qui a déjà récupéré trois renforts dans ce secteur défensif. Et comme l’indique AS, le Real Madrid a enfin tranché.

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Le Real Madrid a choisi

Selon le journal, l’heureux élu n’est autre qu’Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter, et souvent annoncé du côté du FC Barcelone ces derniers mois. Le quotidien sportif ibérique indique que l’opération est lancée en coulisses, et que le Real Madrid compte sur sa bonne relation avec l’Inter pour parvenir à ses fins. Le média précise d’ailleurs que l’écurie lombarde s’est déjà faite à l’idée de voir le joueur de 27 ans partir, et le principal concerné souhaite bel et bien rejoindre le Real Madrid. A voir tout de même si l’enquête, dont il fait l’objet, pour prostitution de mineure ne peut pas mettre à mal le dossier.

Le joueur aurait déjà été mis au courant des intentions du club présidé par Florentino Pérez. Le profil de Bastoni colle à merveille avec ce que demandait Mourinho : un joueur d’expérience, habitué aux joutes du haut niveau, et qui pourrait être titulaire d’entrée. Selon les informations du média, l’opération pourrait se conclure autour des 60 millions d’euros. On devrait en savoir plus dans les prochains jours, mais ce qui est évident, c’est que la concurrence dans la charnière centrale va être énorme la saison prochaine, avec potentiellement Bastoni, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté et Éder Militão, en plus de Raul Asencio…