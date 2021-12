PSG-Bruges : le premier superbe but de Lionel Messi en vidéo

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 au Parc des Princes face au Club Bruges, grâce à un doublé de Kylian Mbappé (2e, 7e) et à un autre de Lionel Messi (38e, 76e). Un résultat qui permet au club de la capitale de terminer sa phase de poules de Ligue des champions avec 11 points au compteur dans le groupe A, tandis que les Belges finissent derniers de la poule et voient leurs chances de reversement en Ligue Europa s'évaporer.

En première période, après un superbe rush, avec notamment un petit pont sur Jack Hendry, Mbappé a pu récupérer le ballon et servir Messi du pied gauche. L'attaquant argentin s'est ensuite mis sur son pied gauche et a profité de la passivité de la défense adverse, qui n'a cessé de reculer face à lui, pour ajuster une frappe à l'entrée de la surface de réparation dans le petit filet droit de Simon Mignolet. Avec ce but, La Pulga a inscrit son 4e but en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, le 4e à domicile.