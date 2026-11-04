West Ham : un ancien joueur du club prend les commandes

West Ham a trouvé son nouvel entraîneur. Le club londonien a officialisé l’arrivée de Scott Parker, qui s’est engagé pour deux ans et demi avec les Hammers. À 46 ans, l’ancien international anglais retrouve un club dont il a porté les couleurs entre 2007 et 2011. Actuellement huitième de Championship avec six victoires cette saison, West Ham compte sur son expérience pour retrouver la Premier League. Parker possède justement un parcours convaincant dans ce championnat, puisqu’il a réussi à faire monter trois équipes dans l’élite anglaise : Fulham en 2020, Bournemouth en 2022 et Burnley en 2025. Lors de cette dernière expérience, il avait également été élu meilleur entraîneur de Championship. « C’est un moment de grande fierté pour moi d’assumer ce rôle et de revenir dans un club qui compte tant pour moi et ma famille », a-t-il déclaré après sa nomination. Le technicien anglais dirigera son premier match dès mercredi, sur la pelouse de Cardiff City, à l’occasion de la 14e journée de championnat.

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Ce retour à West Ham possède une dimension particulière pour Scott Parker. Durant ses quatre saisons au club, l’ancien milieu de terrain avait disputé 129 rencontres et été élu meilleur joueur des Hammers trois années consécutives. Il avait aussi remporté le prix de footballeur de l’année décerné par la Football Writers’ Association en 2011, devenant le deuxième joueur de l’histoire du club à recevoir cette distinction après Bobby Moore. « Je me sens privilégié et honoré d’être celui qui souhaite nous ramener en Premier League », a-t-il expliqué, avant d’insister sur l’importance de la régularité pour réussir cette mission. Parker travaillera notamment avec Steve Potts, Gerard Prenderville et Billy Lepine, tandis que son ancien coéquipier Mark Noble l’accompagnera également dans ses nouvelles fonctions. Après des échanges avec les dirigeants Karim Virani et Daniel Křetínský, le nouvel entraîneur assure partager leur ambition : permettre à West Ham de retrouver l’élite anglaise le plus rapidement possible.