Ballon d’Or : une légende du Real Madrid vote pour Kylian Mbappé

Interrogé sur la course au Ballon d’Or lors d’un entretien accordé au Journal du Real, Nacho Fernández n’a pas hésité au moment de désigner son favori. L’ancien capitaine du Real Madrid a clairement choisi Kylian Mbappé. « Je vois ça clairement. Pour moi, si c’est un joueur du Real Madrid ou de la sélection espagnole, je serai heureux. Ça m’est égal que ce soit un joueur du Barça, parce que j’ai joué avec eux et j’ai été champion (d’Europe, ndlr) avec eux. Si je devais voter ? Si je devais voter, je choisirais Mbappé. En tant que défenseur, je vois que chaque année il est plus rapide et plus prolifique, c’est une bête physique. » Une déclaration forte de la part de l’ancien défenseur merengue, qui place donc le Français devant les autres prétendants à ses yeux.

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Nacho a également pris la défense de Vinicius, particulièrement critiqué depuis le début de saison, et refuse de voir le Brésilien opposé à Mbappé. « Si j’étais entraîneur du Real Madrid, je voudrais les avoir tous les deux. Vinícius reçoit ces derniers temps un traitement qu’il ne mérite pas. Vinícius a gagné beaucoup de choses au Real Madrid et a donné énormément au Real Madrid. Tous les joueurs ont des moments où ils peuvent être en dessous de leur niveau. En plus, je connais personnellement Vinícius, et je n’ai aucun doute qu’il est celui qui travaille le plus, c’est certain. Il faut trouver cette formule pour que les deux soient à leur meilleur niveau au moment le plus important de la saison. » L’ancien capitaine madrilène a aussi lancé un appel aux supporters : « j’aimerais tellement que ces sifflets se transforment en applaudissements. J’encourage les gens à être avec Vinícius, pour son passé et pour ce qu’il doit encore accomplir. »