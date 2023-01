Valentin Rosier expulsé pour un geste grossier

Trois ans après son arrivée à Besiktas, Valentin Rosier fait la une des médias turcs ce week-end… Mais pas pour les bonnes raisons. Lors de la victoire des siens sur la pelouse de Kayserispor (0-2), le défenseur de 26 ans a été expulsé pour un geste plus que déplacé. Alors que l’on jouait la 94e minute, l’ancien joueur de Rodez et Dijon a quitté sa surface de réparation en agrippant clairement ses parties génitales et en les montrant à un adversaire.

Un signe de provocation que n’a pas apprécié l’homme en noir, qui a immédiatement sorti un carton rouge. À ce jour, Rosier a disputé 80 matchs avec les Aigles Noirs et inscrit 5 buts. Reste à savoir quelle sera la sanction après ce comportement inapproprié.

